«Крылья Советов» — «Спартак»: судья пожалел Соболева. Он «висит» на карточках перед дерби с ЦСКА

На 54-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Спартак» у судьи Рафаэля Шафеева были основания применить дисциплинарную санкцию и вынести предупреждение Александру Соболеву, который сфолил на сопернике, а затем после свистка арбитра нанес удар по воротам самарцев. Но рефери ограничился устным внушением.

Нападающий «Спартака» «висит» на карточках — у него в этом чемпионате уже три желтые. Следующая, четвертая, приведет к дисквалификации. А у красно-белых следующий матч — дерби с ЦСКА.