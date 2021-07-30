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Пиняев обогнал Радимова и Мамаева в списке самых молодых игроков в истории чемпионата России

21:11
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В матче 2-го тура Тинькофф премьер-лиги против «Спартака» (0:1) в высшем российском дивизионе дебютировал полузащитник Сергей Пиняев.

В день матча хавбеку самарцев исполнилось 16 лет и 240 дней.

Пиняев занял восьмое место в списке самых молодых игроков в истории турнира, опередив Владислава Радимова и Павла Мамаева.

Интересно, что из дебютировавших в более юном возрасте относительных успехов добились только воспитанники «Спартака» Алексей Ребко и Александр Павленко, а Роман Мельник, Александр Ставцев и Георгий Ладария второго шанса сыграть не получили.

Самые молодые игроки чемпионата России

Дата

Футболист

Команда

Матч

Возраст

10.07.2002

Алесей Ребко

Спартак

Зенит (д) — 4:3

16 лет 78 дней

06.08.1992

Евгений Зезин

Зенит

Асмарад (г) — 3:8

16 лет 114 дней

10.10.1993

Роман Мельник

Луч

Спартак (г) — 0:4

16 лет 138 дней

19.06.2020

Александр Ставцев

Ростов

Сочи (г) — 1:10

16 лет 142 дня

18.08.2001

Александр Павленко

Спартак

Факел (г) — 5:0

16 лет 210 дней

20.04.1996

Георгий Ладария

Черноморец

Ростсельмаш (г) — 0:4

16 лет 224 дня

27.11.2011

Сергей Ревякин

ЦСКА

Анжи (г) — 1:2

16 лет 239 дней

30.07.2021

Сергей Пиняев

Крылья Советов

Спартак (д) — 0:1

16 лет 240 дней

30.07.1992

Владислав Радимов

ЦСКА

Океан (г) — 2:5

16 лет 247 дней

18.06.2005

Павел Мамаев

Торпедо

Спартак (д) — 1:3

16 лет 274 дня

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
ЦСКА
Локомотив

X2

31%

1.63

ТМ 2.5

23%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Ростов
Зенит

П2

36%

1.57

Ф2 (-1)

27%

1.87

ТБ 2.5

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Крылья Советов 0
Спартак 1
Матч завершен

П2

35%

1.83

ИТБ2 (1.5)

25%

1.88

Обе забьют - да

18%

1.84

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