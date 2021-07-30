Пиняев обогнал Радимова и Мамаева в списке самых молодых игроков в истории чемпионата России
В матче 2-го тура Тинькофф премьер-лиги против «Спартака» (0:1) в высшем российском дивизионе дебютировал полузащитник Сергей Пиняев.
В день матча хавбеку самарцев исполнилось 16 лет и 240 дней.
Пиняев занял восьмое место в списке самых молодых игроков в истории турнира, опередив Владислава Радимова и Павла Мамаева.
Интересно, что из дебютировавших в более юном возрасте относительных успехов добились только воспитанники «Спартака» Алексей Ребко и Александр Павленко, а Роман Мельник, Александр Ставцев и Георгий Ладария второго шанса сыграть не получили.
Самые молодые игроки чемпионата России
|
Дата
|
Футболист
|
Команда
|
Матч
|
Возраст
|
10.07.2002
|
Алесей Ребко
|
Спартак
|
Зенит (д) — 4:3
|
16 лет 78 дней
|
06.08.1992
|
Евгений Зезин
|
Зенит
|
Асмарад (г) — 3:8
|
16 лет 114 дней
|
10.10.1993
|
Роман Мельник
|
Луч
|
Спартак (г) — 0:4
|
16 лет 138 дней
|
19.06.2020
|
Александр Ставцев
|
Ростов
|
Сочи (г) — 1:10
|
16 лет 142 дня
|
18.08.2001
|
Александр Павленко
|
Спартак
|
Факел (г) — 5:0
|
16 лет 210 дней
|
20.04.1996
|
Георгий Ладария
|
Черноморец
|
Ростсельмаш (г) — 0:4
|
16 лет 224 дня
|
27.11.2011
|
Сергей Ревякин
|
ЦСКА
|
Анжи (г) — 1:2
|
16 лет 239 дней
|
30.07.2021
|
Сергей Пиняев
|
Крылья Советов
|
Спартак (д) — 0:1
|
16 лет 240 дней
|
30.07.1992
|
Владислав Радимов
|
ЦСКА
|
Океан (г) — 2:5
|
16 лет 247 дней
|
18.06.2005
|
Павел Мамаев
|
Торпедо
|
Спартак (д) — 1:3
|
16 лет 274 дня
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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