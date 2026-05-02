Смертин завершил суточный забег, преодолев 208 километров в свой день рождения

Бывший полузащитник сборной России, директор департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин финишировал на чемпионате страны по суточному бегу, сообщает пресс-служба РФС.

Экс-игрок вышел на старт 24-часового забега по кругу 1 мая, в свой 51-й день рождения, и завершил марафон на стадионе «Первомайский» в Москве. Он преодолел 208 км за сутки.

«Директор департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС показал своим примером, что невозможное возможно», — говорится в сообщении организации.

Смертин провел за сборную России по футболу 55 матчей. На клубном уровне он выступал за «Локомотив», барнаульское и московское «Динамо», «Бордо», «Фулхэм», а также «Челси», вместе с которым стал чемпионом Англии. С 2010 по 2011 год Смертин играл за пляжный футбольный клуб «Локомотив» и дважды выигрывал вместе с командой чемпионат страны.

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