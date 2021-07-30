«Крылья Советов» — «Спартак»: арбитр не наказал самарцев за конфликт
В конце второго тайма матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Крылья Советов» — «Спартак» арбитр Павел Кукуян не вынес предупреждения за неспортивное поведение Ивану Ломаеву и Антону Зиньковскому. Вратарь и полузащитник самарцев устроили на поле конфликт, повздорили друг с другом, но избежали желтых карточек.
На 4-й минуте у судьи были основания наказать предупреждением спартаковца Самюэля Жиго. Он сорвал атаку «Крыльев», нарушив правила в борьбе с Владиславом Сарвели.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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