Призер чемпионата России по самбо застрелен в Махачкале. Вацилову Давудову был 31 год

Неизвестные открыли огонь по спортсмену возле банкетного зала.

Российский самбист и дзюдоист Вацилов Давудов погиб 14 ноября в Махачкале в возрасте 31 года. По информации «Известий», бронзовый призер чемпионата России по самбо получил огнестрельное ранение в голову. Спортсмена попытались доставить в больницу, однако спасти его не удалось.

Что известно об убийстве

По данным «Известий» и Telegram-канала «112», трагедия произошла возле банкетного зала «Маракеш» в Махачкале. Давудов находился на праздничном мероприятии, а когда вышел на улицу, неизвестные открыли по нему огонь из проезжавшего автомобиля.

Предположительно, нападавшие передвигались на черной Toyota Camry. Одна из пуль попала спортсмену в голову. После стрельбы автомобиль скрылся, а очевидцы попытались самостоятельно доставить пострадавшего в медицинское учреждение. По сообщениям СМИ, Давудов скончался по дороге в больницу.

Как сообщает источник, полиция объявила план «Перехват» для розыска подозреваемых. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). По предварительным сведениям издания, нападению предшествовал конфликт с местным жителем.

Личности нападавших и точные обстоятельства произошедшего пока не установлены. Информации о задержании подозреваемых нет, мотив преступления официально не раскрывался.

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Чем известен Вацилов Давудов?

Давудов родился 29 марта 1995 года в селе Гиндиб Тляратинского района Дагестана. В 2009 году он переехал в Махачкалу, где начал серьезно заниматься дзюдо. В спортивную секцию его привел старший брат Наджибула, который также выступал в дзюдо и самбо. Одним из наставников Вацилова был заслуженный тренер России Шамиль Алиев.

Первого заметного успеха на всероссийском уровне Давудов добился в 2015 году, завоевав бронзу первенства России по дзюдо среди спортсменов до 23 лет. Уже в следующем сезоне он выиграл Кубок Европы в Оренбурге, победив в финале Рустама Амирметова.

В дальнейшем спортсмен совмещал выступления. В декабре 2020 года он стал чемпионом Северо-Кавказского федерального округа по самбо, а в мае 2022-го выиграл чемпионат Дагестана по дзюдо в тяжелой весовой категории.

Одним из главных достижений Давудова стала бронза чемпионата России по самбо 2023 года в весе свыше 98 кг. На турнире в Перми он вошел в тройку сильнейших вместе с Артемом Осипенко, Антоном Брачевым и Степаном Солдатенковым. В том же году Вацилов представлял Россию на международных соревнованиях.

В дзюдо Давудов также неоднократно становился призером Кубка России. В частности, в 2024 году завоевал бронзу турнира в Тюмени. Спортсмен продолжал выступать и в последние годы: в мае 2025-го занял третье место на всероссийском турнире памяти Магомеда Парчиева в Назрани.