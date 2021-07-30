«Ростов» победил «Зенит» в матче молодежных команд
«Ростов» победил «Зенит» в матче 3-го тура чемпионата России среди молодежных команд. Ростовская команда выиграла со счетом 2:1.
Молодежные команды
3-й тур
«Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — «Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — 2:1 (1:1)
Голы: Турищев, 14 (1:0). Бычков, 42 (1:1). Турищев, 85 (2:1).
Судья: Прокопов (Ярославль).
30 июля. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2».
«Краснодар — мол.» (Краснодар) — «Ахмат — мол.» (Грозный) — 1:1 (1:1)
Голы: Бунхоев, 10 (0:1). Логачев, 45+1 (1:1).
Судья: Рубцов (Нижний Новгород).
30 июля. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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