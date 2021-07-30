«Арсенал» — «Рубин»: болельщики хозяев приветствовали гол Кварацхелии аплодисментами и криками «молодцы»
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия забил третий мяч своей команды в матче второго тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала». Болельщики тульского клуба аплодировали соперникам.
После гола на трибунах стадиона в Туле раздались аплодисменты и крики «молодцы». Счет матча после первого тайма — 3:0 в пользу «Рубина».
Еще по голу в составе казанской команды забили Хван Ин Бом и Джордже Деспотович.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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