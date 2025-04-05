«Крылья Советов» — «Рубин»: стартовые составы на матч

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Рубина» на матч 23-го тура РПЛ.

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Солдатенков, Бейл, Костанца, Галдамес, Ороз, Олейников, Бабкин, Ежов, Сергеев.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Безруков, Рожков, Тесленко, Вуячич, Иву, Йович, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.

Игра пройдет на стадионе «Солидарность Арена» и начнется в 13.00 по московскому времени.