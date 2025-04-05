«Крылья Советов» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Крылья Советов» и «Рубин» сыграют в чемпионате России 5 апреля

«Крылья Советов» и «Рубин» сыграют в 23-м туре чемпионата России в субботу, 5 апреля. Матч на «Самара Арене» начнется в 13.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру показывают канал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начинается в 12.55 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Крылья Советов» — «Рубин» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

05 апреля 2025, 13:00. Самара Арена (Самара)

В предыдущем, 22-м туре чемпионата «Крылья Советов» обыграли «Локомотив» (5:1), а «Рубин» — уступил «Зениту» (0:4). Встреча соперников в первом круге в Казани 13 сентября завершилась победой самарцев (2:0).