Алеррандро: «Я загорелся перейти в ПФК ЦСКА еще в декабре»

Форвард ЦСКА Алеррандро рассказал о сильном желании перейти в московский клуб.

«Я загорелся перейти в ПФК ЦСКА еще в декабре: пришел к агентам и сказал «хочу». С того времени я всем давал понять, что желаю играть именно в этой команде», — приводит слова нападающего клубная пресс-служба.

В феврале 25-летний Алеррандро подписал контракт с армейцами по схеме «3+1». В текущем сезоне нападающий провел 2 матча за ЦСКА во всех турнирах.