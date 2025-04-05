Алеррандро: «Я загорелся перейти в ПФК ЦСКА еще в декабре»
Форвард ЦСКА Алеррандро рассказал о сильном желании перейти в московский клуб.
«Я загорелся перейти в ПФК ЦСКА еще в декабре: пришел к агентам и сказал «хочу». С того времени я всем давал понять, что желаю играть именно в этой команде», — приводит слова нападающего клубная пресс-служба.
В феврале 25-летний Алеррандро подписал контракт с армейцами по схеме «3+1». В текущем сезоне нападающий провел 2 матча за ЦСКА во всех турнирах.
Источник: ФК ЦСКА
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|
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|
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|0
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|0
|
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|Родина
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|8.08
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|9.08
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|9.08
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Ростов
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Педро
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Илья Рожков
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