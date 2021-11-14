ЦСКА победил «Уфу» благодаря дублю Чалова

ЦСКА одержал победу над «Уфой» в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась со счетом 3:1.

В составе москвичей дублем отметился Федор Чалов. Еще один мяч с пенальти забил Алан Дзагоев. У уфимцев гол на счету Остона Урунова.

После 14 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 23 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Уфа» с 14 очками расположилась на 12-й позиции.

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА — «Уфа» — 3:1 (0:0)

Голы: Урунов, 57 (0:1). Чалов, 61 (1:1). Дзагоев, 69 — с пенальти (2:1). Чалов, 90+1 (3:1).

ЦСКА: Боков, Марио Фернандес, Фукс, Васин, Набабкин, Щенников, Бохинен, Обляков, Бистрович, Кучаев, Чалов.

«Уфа»: Кузнецов, Йокич, Журавлев, Ботака-Иобома, Алиев, Камилов, Мрзляк, Касинтура, Урунов, Кротов, Саплинов.

Предупреждения: Журавлев, 27. Бистрович, 46. Урунов, 51. Кучаев, 55.

14 ноября. Москва. Стадион «Октябрь».