ЦСКА победил «Уфу» благодаря дублю Чалова
ЦСКА одержал победу над «Уфой» в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась со счетом 3:1.
В составе москвичей дублем отметился Федор Чалов. Еще один мяч с пенальти забил Алан Дзагоев. У уфимцев гол на счету Остона Урунова.
После 14 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 23 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Уфа» с 14 очками расположилась на 12-й позиции.
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА — «Уфа» — 3:1 (0:0)
Голы: Урунов, 57 (0:1). Чалов, 61 (1:1). Дзагоев, 69 — с пенальти (2:1). Чалов, 90+1 (3:1).
ЦСКА: Боков, Марио Фернандес, Фукс, Васин, Набабкин, Щенников, Бохинен, Обляков, Бистрович, Кучаев, Чалов.
«Уфа»: Кузнецов, Йокич, Журавлев, Ботака-Иобома, Алиев, Камилов, Мрзляк, Касинтура, Урунов, Кротов, Саплинов.
Предупреждения: Журавлев, 27. Бистрович, 46. Урунов, 51. Кучаев, 55.
14 ноября. Москва. Стадион «Октябрь».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю