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ЦСКА победил «Уфу» благодаря дублю Чалова

14:49
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ЦСКА одержал победу над «Уфой» в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась со счетом 3:1.

В составе москвичей дублем отметился Федор Чалов. Еще один мяч с пенальти забил Алан Дзагоев. У уфимцев гол на счету Остона Урунова.

После 14 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 23 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Уфа» с 14 очками расположилась на 12-й позиции.

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА — «Уфа» — 3:1 (0:0)

Голы: Урунов, 57 (0:1). Чалов, 61 (1:1). Дзагоев, 69 — с пенальти (2:1). Чалов, 90+1 (3:1).

ЦСКА: Боков, Марио Фернандес, Фукс, Васин, Набабкин, Щенников, Бохинен, Обляков, Бистрович, Кучаев, Чалов.

«Уфа»: Кузнецов, Йокич, Журавлев, Ботака-Иобома, Алиев, Камилов, Мрзляк, Касинтура, Урунов, Кротов, Саплинов.

Предупреждения: Журавлев, 27. Бистрович, 46. Урунов, 51. Кучаев, 55.

14 ноября. Москва. Стадион «Октябрь».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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