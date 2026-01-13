«Крылья Советов» проведут пять товарищеских матчей на сборах в Турции

«Крылья Советов» опубликовали расписание пяти товарищеских матчей во время тренировочного сбора в Турции.

Самарцы сыграют с сербским «ИМТ» (23 января), «Торпедо» (3 февраля), КАМАЗом (9 февраля), «Челябинском» (17 февраля) и «Балтикой» (22 февраля). Время начала матчей будет опубликовано позже.

После 18 туров РПЛ-2025/26 «Крылья Советов» набрали 17 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.