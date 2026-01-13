Тюкавин об отпуске: «Понравился первый день после последней игры, потому что это был первый выходной»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал «СЭ», как провел зимний отпуск.

— Отдых на Мальдивах, теннис в ОАЭ, рыбалка и зимний футбол в Кирове, ГУМ-каток. У тебя получился очень активный отпуск. Что больше всего понравилось?

— Все понравилось. Понравился первый день после последней игры, потому что это был первый выходной, а так — везде понравилось по чуть-чуть. Везде было хорошо, — сказал «СЭ» Тюкавин.

— Ты впервые так подробно освещаешь свою жизнь (в конце 2025 года Тюкавин создал свой Telegram-канал «Тюка», — Прим. «СЭ»). Уже успел привыкнуть к новой роли?

— Вроде да. Пока не особо от этого устал, ничего такого тяжелого в этом нет. Как только устану, сразу с этим закончу.

— Кайф от этого ловишь?

— Ну, да.

— Видеться с Янником Синнером — для тебя уже традиция. Ты успел с ним перекинуться парой фраз?

— Не, просто попросил сфоткаться и все.

— Он попросил?

— Да (смеется).

В сезоне-2025/26 23-летний Тюкавин провел 15 матчей за «Динамо» во всех турнирах, отметившись 4 голами и 4 результативными передачами.