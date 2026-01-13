Вратарь «Краснодара» Голиков перешел в «Челябинск»

Вратарь «Краснодара» Даниил Голиков перешел в «Челябинск» на правах аренды, сообщает пресс-служба «быков».

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

На счету голкипера 43 матча за «Краснодар-2», их них 13 матчей на ноль. За основную команду «быков» 21-летний Голиков не провел ни одного матча.