«Крылья Советов» прибыли на игру с «Локомотивом»

Сегодня днем «Крылья Советов» на клубной базе провели предматчевую тренировку, которая стала первой для Андрея Талалаева в качестве главного тренера самарцев, сообщает сайт клуба.

Перед отправлением в Москву медицинский штаб получил результаты тестов игроков и тренерско-административного состава. Все лабораторные анализы на COVID-19 — отрицательные.

Вечером рейсовым самолетом команда вылетела в Москвку. В отеле к «Крыльям» присоединился Владимир Кухлевский, который вошел в тренерский штаб Андрея Талалаева. Также было проведено теоретическое занятие перед игрой с «Локомотивом», которая состоится 30 июня.

В матче не сможет принять участие Дмитрий Комбаров, пропускающий его из-за дисквалификации.