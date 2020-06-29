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«Крылья Советов» прибыли на игру с «Локомотивом»

29 июня 2020, 22:21
Андрей Талалаев. Фото ФК «Крылья Советов».
Андрей Талалаев. Фото ФК «Крылья Советов».
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Сегодня днем «Крылья Советов» на клубной базе провели предматчевую тренировку, которая стала первой для Андрея Талалаева в качестве главного тренера самарцев, сообщает сайт клуба.

Перед отправлением в Москву медицинский штаб получил результаты тестов игроков и тренерско-административного состава. Все лабораторные анализы на COVID-19 — отрицательные.

Вечером рейсовым самолетом команда вылетела в Москвку. В отеле к «Крыльям» присоединился Владимир Кухлевский, который вошел в тренерский штаб Андрея Талалаева. Также было проведено теоретическое занятие перед игрой с «Локомотивом», которая состоится 30 июня.

В матче не сможет принять участие Дмитрий Комбаров, пропускающий его из-за дисквалификации.

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?18117

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