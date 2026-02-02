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2 февраля, 18:20

«Крылья Советов» погасили долги перед «РТ-Капитал»

Сергей Ярошенко

«Крылья Советов» погасили долги перед «РТ-Капитал», сообщает пресс-служба клуба.

В общей сумме самарцы выплатили компании почти 1,1 миллиарда рублей. Отмечается, что этого удалось достичь благодаря внебюджетной поддержке и собственных средств клуба.

1 декабря было возбуждено исполнительное производство о взыскании с «Крыльев Советов» долга в размере более 928 миллионов рублей в пользу «РТ-капитала» — дочерней компании «Ростеха». 30 декабря клуб сообщил, что выплатил 535 миллионов рублей в счет погашения долга, а в течение первой половины января — еще 54 миллиона рублей.

Ранее председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев заявил «СЭ», что клуб планирует закрыть долг перед «РТ-Капитал» до 3 февраля.

После 18 туров «Крылья Советов» с 17 очками занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: ФК «Крылья Советов»
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
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Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
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Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
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Оренбург

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