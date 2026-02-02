«Крылья Советов» погасили долги перед «РТ-Капитал»

«Крылья Советов» погасили долги перед «РТ-Капитал», сообщает пресс-служба клуба.

В общей сумме самарцы выплатили компании почти 1,1 миллиарда рублей. Отмечается, что этого удалось достичь благодаря внебюджетной поддержке и собственных средств клуба.

1 декабря было возбуждено исполнительное производство о взыскании с «Крыльев Советов» долга в размере более 928 миллионов рублей в пользу «РТ-капитала» — дочерней компании «Ростеха». 30 декабря клуб сообщил, что выплатил 535 миллионов рублей в счет погашения долга, а в течение первой половины января — еще 54 миллиона рублей.

Ранее председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев заявил «СЭ», что клуб планирует закрыть долг перед «РТ-Капитал» до 3 февраля.

После 18 туров «Крылья Советов» с 17 очками занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.