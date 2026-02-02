Голкипер «Спартака» Помазун получил травму и выбыл на месяц

Вратарь «Спартака» Илья Помазун получил повреждение мышц голени, сообщает пресс-служба красно-белых.

— Илья Помазун в ходе сбора получил повреждение мышц голени. Игрок еще пройдет дообследование. Предварительные сроки восстановления — около месяца.

В расположение команды для участия в тренировочном процессе вернулся вратарь Руслан Пичиенко, — говорится в сообщении.

Помазун перешел в «Спартак» из ЦСКА в феврале 2025 года. В этом сезоне 29-летний голкипер провел 8 матчей в FONBET Кубке России, пропустил 8 голов и дважды отыграл на ноль.