Форвард «Балтики» Никитин ушел в аренду в «Сибирь»

Нападающий «Балтики» Дмитрий Никитин на правах аренды перешел в «Сибирь», сообщает пресс-служба калининградского клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

В этом сезоне 19-летний форвард провел 4 матча за «Балтику» во всех турнирах и не отличался результативными действиями. Он дебютировал за основную команду в мае 2025 года.