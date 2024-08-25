Круговой заявил, что Санкт-Петербург красивее Москвы

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал об адаптации в Москве.

«Привык к Москве. Еще, конечно, идет адаптация к городу, но уже более-менее понятно, что надо делать здесь, ха-ха. Где более красиво? Без обид, но в Питере», — цитирует Кругового Sport24.

В межсезонье 26-летний защитник стал игроком ЦСКА после завершения контракта с «Зенитом». Круговой провел 7 матчей за армейцев во всех турнирах, отличившись двумя голевыми передачами.