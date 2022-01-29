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Ольга Смородская: «Рангник скоро вернется в «Локомотив». Где еще можно ни за что не отвечать, при этом зарабатывать колоссальные деньги?»

Смородская спрогнозировала возвращение Ральфа Рангника в «Локомотив»
Александр Кружков
Обозреватель

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в интервью «СЭ» высказалась о ситуации в клубе.

— Последнее, что вас возмутило?

— Ситуация в «Локомотиве». Катастрофическая! Летом на 35 миллионов евро набрали футболистов, а к зиме выяснилось, что их все равно не хватает. Начались новые закупки. Кухта за 5 миллионов, Мампасси за 4, Изидор за 3,5... Зато хорошие игроки — например, Крыховяк и Смолов — отдаются за бесценок.

Кроме того, ходят упорные слухи, что в мае «Локомотив» переедет в «Лужники», а «РЖД Арену» собираются сносить. На ее месте хотят построить жилые дома и торговые центры. Уму непостижимо! Стадион в отличном состоянии, даже в реконструкции не нуждается. Там выполнены все необходимые работы. Еще минимум десять лет спокойно простоит, не требуя дополнительных вложений. Плюс рядом тренировочное поле, манеж, малая арена. Не представляю, как можно загубить такую прекрасную инфраструктуру!

— Вы понимаете, что сейчас происходит в «Локомотиве»?

— Цепь фатальных ошибок. Началось все с председателя совета директоров Александра Плутника, который внезапно привел немецкую команду во главе с Ральфом Рангником и Томасом Цорном. Но почему именно эти люди? Чего они добились? За какие заслуги их наделили в «Локомотиве» безграничными полномочиями? Загадка!

Дальше новая команда совершила летом кучу трансферов, но все оказались неудачными. Уверена, никого из этих игроков не удастся продать дороже. Даже те деньги, которые за них заплатили, вряд ли реально отбить. Куплены-то футболисты среднего уровня, а то и ниже! Интересно, чем руководствуются немецкие управленцы? Считают российский футбол настолько посредственным, что и так сойдет? Почему их никто не останавливает?!

Когда Рангник уехал в «Манчестер Юнайтед», я подумала — сейчас все закончится. Немцев уволят, ставка будет сделана на других людей. К сожалению, ничего не изменилось. А поскольку у Рангника в Англии не ладится, допускаю, что скоро он вернется в «Локомотив». Где еще можно ни за что не отвечать, при этом зарабатывать колоссальные деньги?

«Локомотив» занимает 6-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 28 очками в 18 матчах. В феврале 2021 года клуб начал сотрудничество с немецким специалистом Ральфом Рангником, который занимал должность руководителя по спорту и развитию московской команды. В конце ноября Рангник покинул «Локомотив» и возглавил «Манчестер Юнайтед».

Полностью интервью Смородской

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Гамбия
Камерун

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал
Экваториальная Гвинея

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
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ПСЖ
Ницца

П1

26%

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20%

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ТБ 2.5

10%

1.58
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
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Зенит – Рубин
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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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Краснодар

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Александр Соболев

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Спартак

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