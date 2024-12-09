«Крылья Советов» объявили об уходе хавбека Орозко

Полузащитник «Крыльев Советов» Франко Орозко покидает клуб в связи с истечением срока аренды, сообщает пресс-служба самарцев. 22-летний аргентинец вернется в «Ланус».

«Мы благодарим Франко за его профессионализм и самоотдачу в каждом матче! Искренне желаем успехов и удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.

Орозко провел за «Крылья Советов» 27 матчей, забил 4 мяча и сделал 1 голевой пас.