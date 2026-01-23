«Крылья Советов» объявили об отмене матча с сербским «ИМТ»

«Крылья Советов» объявили об отмене товарищеского матча с сербским «ИМТ».

Причиной стали неблагоприятные погодные условия в Турции, где команда проводит зимний сбор.

«Запланированная на сегодня игра «Крыльев» против сербского «ИМТ» не состоится из-за неблагоприятных погодных условий. В Турции несколько дней продолжаются проливные дожди. Во избежание возможных повреждений футболистов на непригодном поле было принято решение отменить встречу. Тренерский штаб нашей команды скорректировал график работы футболистов», — говорится в сообщении.

Самарцы после 18 туров чемпионата России-2025/26 занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками.