«Крылья Советов» объявили о переходе Гарре в «Васко да Гама»

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре продолжит карьеру в «Васко да Гама», сообщает пресс-служба самарского клуба.

«ПФК «Крылья Советов» благодарит за время, проведенное в команде, и желает удачи в новом клубе!» — говорится в заявлении команды.

Гарре выступал за «Крылья Советов» с января 2023 года. Всего 21-летний аргентинец провел 61 матч за самарскую команду во всех турнирах, отметившись 14 голами и 6 результативными передачами.