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22 февраля 2025, 19:43

Мостовой считает, что «Зенит» и «Спартак» провели зимнее трансферное окно лучше других клубов РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в комментарии «СЭ» заявил, что красно-белые и «Зенит» провели зимнее трансферное окно лучше других клубов РПЛ.

Этой зимой «Спартак» подписал вратаря Илью Помазуна, полузащитника Пабло Солари и нападающего Ливая Гарсию. «Зенит» купил хавбека Сашу Зделара и форварда Луиса Энрике, а также арендовал защитника Огнена Мимовича.

«Наверное, можно сказать, что это два наших самых богатых клуба. В принципе, здесь нет ничего удивительного. Мне задают вопрос: «А почему не покупают те или эти?». Ну, чтобы купить, нужны деньги. А деньги у нас у кого? У «Зенита» и «Спартака». Поэтому они и покупают. И еще есть «Динамо» — они вот Глебова купили», — сказал Мостовой «СЭ».

После 18 туров чемпионата России-2024/25 «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. Лидирующий «Краснодар» набрал такое же количество очков, но идет выше благодаря дополнительным показателям.

«Спартак» занимает третье место с 37 очками.

(Александр Абустин)

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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