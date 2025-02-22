Мостовой считает, что «Зенит» и «Спартак» провели зимнее трансферное окно лучше других клубов РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в комментарии «СЭ» заявил, что красно-белые и «Зенит» провели зимнее трансферное окно лучше других клубов РПЛ.

Этой зимой «Спартак» подписал вратаря Илью Помазуна, полузащитника Пабло Солари и нападающего Ливая Гарсию. «Зенит» купил хавбека Сашу Зделара и форварда Луиса Энрике, а также арендовал защитника Огнена Мимовича.

«Наверное, можно сказать, что это два наших самых богатых клуба. В принципе, здесь нет ничего удивительного. Мне задают вопрос: «А почему не покупают те или эти?». Ну, чтобы купить, нужны деньги. А деньги у нас у кого? У «Зенита» и «Спартака». Поэтому они и покупают. И еще есть «Динамо» — они вот Глебова купили», — сказал Мостовой «СЭ».

После 18 туров чемпионата России-2024/25 «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. Лидирующий «Краснодар» набрал такое же количество очков, но идет выше благодаря дополнительным показателям.

«Спартак» занимает третье место с 37 очками.

(Александр Абустин)