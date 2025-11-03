«Крылья Советов» не увольняли Адиева

Как стало известно «СЭ», в «Крыльях Советов» пока не принималось решение об отставке главного тренера команды Магомеда Адиева. На данный момент он продолжает работу в самарском клубе и сохраняет поддержку губернатора.

Ранее журналист Илья Казаков сообщил, что в «Крыльях» приняли решение уволить Адиева.

Адиев возглавил «Крылья Советов» 5 июня 2025 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

После 14 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.