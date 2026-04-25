«Крылья Советов» — «Локомотив»: видео голов

«Локомотив» на выезде проиграл «Крыльям Советов» в матче 27-го тура РПЛ — 0:2.

31-я минута. Иван Олейников — 1:0

53-я минута. Амар Рахманович — 2:0

«Локомотив» (49 очков) остается на третьем месте в РПЛ. Железнодорожники на 3 очка опережают «Балтику», «Спартак» — на 4, но у конкурентов есть игра в запасе.

«Крылья Советов» прервали серию из шести матчей без побед и с 26 очками поднялись на 12-ю позицию в чемпионате России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

25 апреля, 17:00. Самара Арена (Самара)

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