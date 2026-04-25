«Локомотив» проиграл «Крыльям Советов», самарцы прервали серию из шести матчей без побед

«Локомотив» на выезде уступил «Крыльям Советов» в матче 27-го тура РПЛ — 0:2.

Счет на 31-й минуте открыл полузащитник самарцев Иван Олейников. На 53-й минуте преимущество хозяев удвоил Амар Рахманович.

«Локомотив» (49 очков) остается на третьем месте в РПЛ. Железнодорожники на 3 очка опережают «Балтику», «Спартак» — на 4, но у конкурентов есть по одной игре в запасе.

«Крылья Советов» прервали серию из шести матчей без побед и с 26 очками поднялись на 12-ю позицию в чемпионате России.

В следующем туре «Локомотив» дома сыграет с московским «Динамо», а «Крылья» в Самаре встретятся со «Спартаком». Обе игры пройдут 1 мая.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

25 апреля, 17:00. Самара Арена (Самара)

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