Алаев назвал министра спорта РФ Дегтярева футбольным человеком

Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с «СЭ» заявил, что министр спорта РФ Михаил Дегтярев является футбольным человеком.

«Михаил Дегтярев — сто процентов футбольный человек. Он глубоко разбирается в спорте и футболе», — сказал Алаев «СЭ».

С сезона-2026/27 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более 7. На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут находиться восемь из них.

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