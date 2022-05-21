21 мая тульский «Арсенал» сыграет с «Уралом» в заключительном матче сезона Тинькофф РПЛ

В субботу, 21 мая, состоится матч 30-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором тульский «Арсенал» примет «Урал». Начало встречи в 17.00 по московскому времени.

В первом круге екатеринбургский клуб победил тульскую команду со счетом 2:0. В общем, в последних четырех матчах «Урал» и «Арсенал» одержали по две победы.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Арсенал» — «Урал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.