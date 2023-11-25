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Сегодня, 11:55

«Крылья Советов» — «Локомотив»: Гарре и Баринов в старте, Писарский и Сарвели в запасе

Сергей Разин
корреспондент
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Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Локомотива» на матч 17-го тура РПЛ.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Костанца, Бабкин, Ежов, Салтыков, Гарре, Шитов.

Запасные: Фролов, Овсянников, Зотов, Евгеньев, Барач, Якуба, Соколов, Иванисеня, Рахманович, Бобер, Писарский, Карпицкий.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Морозов, Фассон, Митай, Баринов, Миранчук, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Пиняев.

Запасные: Гилерме, Худяков, Самошников, Сильянов, Кузьмичев, Погостнов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Марадишвили, Сулейманов, Сарвели.

Встречу из-за дисквалификации пропустят защитник «Крыльев» Гленн Бейл и защитник «Локомотива» Наир Тикнизян.

Матч пройдет в Самаре и начнется в 13:00 мск.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
25 нояб, 13:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Локомотив

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
2
3
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«Крылья Советов» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

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Спартак

 11 1 3
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