«Крылья Советов» на своем поле победили «Краснодар»

«Крылья Советов» на своем поле победили «Краснодар» в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России. Самарцы переиграли «быков» со счетом 2:0.

В первом тайме счет открыл нападающий Владислав Сарвели. Во второй половине преимущество самарцев укрепил полузащитник Максим Глушенков.

В обоих случаях не лучшим образов сыграл голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов. В первом моменте он не дотянулся до мяча на выходе, а во втором — пропустил удар в ближний угол.

«Крылья Советов» набрали 38 очков и остаются на седьмом месте в турнирной таблице. «Краснодар» остался на пятой строчке (39 очков).