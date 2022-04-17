Бывший тренер Кирилла Щетинина Дмитрий Хомуха оценил игру полузащитника «Ростова» в последних матчах чемпионата России.

По информации «СЭ», «Ростов» хочет выкупить Щетинина у «Зенита» за 250 тысяч евро.

— Щетинин прогрессирует, оправдывает доверие Карпина. Он получил шанс и в данный момент хорошо его использует.

— Какие у него сильные качества, и в чем он может прибавить?

— У него есть спортивный характер, неплохая техника. За счет этих качеств Кирилл получил возможность играть в основном составе «Ростова», — сказал Хомуха «РБ Спорт».

— «Ростов» может выкупить Щетинина у «Зенита» после этого сезона. Этот игрок может стать хорошим приобретением для ростовчан?

— Если сумма трансфера устроит «Ростов», то они его выкупят, потому что Щетинин — перспективный футболист, и он еще будет прогрессировать.

— Разве «Зениту» не нужен такой игрок, если иностранцы уйдут летом?

— Может, они останутся. В команде легионеры высокого уровня. Столько игрового времени, сколько Щетинин получает в «Ростове», в «Зените» у него не будет.

За последние четыре игры Щетинин отметился двумя голами в ворота «Локомотива» и «Нижнего Новгорода», а сегодня в матче против тульского «Арсенала» полузащитник отдал результативную передачу.