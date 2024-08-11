Отец Даку назвал клубы серии А, проявляющие интерес к нападающему «Рубина»

Отец нападающего «Рубина» Мирлинда Даку Фехми рассказал об имеющихся у албанцах вариантах продолжения карьеры.

«К Мирлинду есть интерес от «Дженоа» и «Кальяри», но пока ничего конкретного нет. «Рубин» не решил: отпускать игрока или нет. Это должно быть совместное решение двух сторон. Ни Мирлинд, ни клуб пока не могут принять одностороннее решение в этом вопросе. Все будет ясно на следующей неделе», — цитирует Даку Sport24.

26-летний Даку перешел в «Рубин» из «Осиека» летом 2023 года за 1,2 миллиона евро. В четырех стартовых турах РПЛ на счету Даку 3 гола и 2 голевые передачи.