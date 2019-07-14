"Крылья Советов" – ЦСКА: на матче ожидается около 30 000 зрителей

Официальный сайт "Крыльев Советов" сообщает, что на матче первого тура чемпионата России с ЦСКА ожидается около 30 000 зрителей. Встреча пройдет в воскресенье, 14 июля, начало – в 16.30.

Домашнюю встречу "Крылья" проведут в голубом комплекте формы (форма вратаря черного цвета). Гости сыграют в красном комплекте формы (форма вратаря зеленого цвета).

В прошлом сезоне ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Крылья Советов" расположились на 13-й строчке и обыграли в стыковых играх "Нижний Новгород" (общий счет: 3:2).

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