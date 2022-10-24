«Зенит» — «Сочи»: Сергеев забил курьезный гол на 2-й минуте встречи
Нападающий «Зенита» Иван Сергеев стал автором гола в матче 14-го тура РПЛ против «Сочи».
Он открыл счет на 2-й минуте встречи.
Гол Сергеева получился курьзным. После прострела в штрафную сочинцев случился рикошет, мяч попал в голову Сергееву и полетел в ворота. Голкипер Сослан Джанаев не рассчитал траекторию мяча, и он опустился за линию ворот.
ВАР просматривал эпизод на возможное положение вне игры, но взятие ворот было засчитано.
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Оренбург – ЦСКА
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|5 : 0
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Ахмат – Торпедо
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