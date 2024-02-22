«Крылья Советов» арендовали аргентинца Ороско из «Лануса» с правом выкупа

Полузащитник «Лануса» Франко Ороско на правах аренды перешел в «Крылья Советов», сообщает пресс-служба самарцев.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24. В нем предусмотрена возможность выкупа для самарского клуба. Ороско будет выступать за «Крылья» под 32-м номером.

22-летний аргентинец является воспитанником «Лануса». Он провел за команду 95 матчей, забил 13 голов и сделал 9 результативных передач.

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