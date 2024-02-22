Костанца: «Отсутствие еврокубков не влияет на мое решение оставаться в России»

Полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал, о чем он мечтал в детстве.

«Я в детстве мечтал играть в Лиге чемпионов и уже участвовал там, до того как попасть в «Крылья Советов». Конечно, хотелось бы там снова поиграть. Сейчас для команд из чемпионата России это невозможно, но это не влияет на мое решение оставаться здесь», — приводит слова Костанцы «РБ Спорт».

До перехода в «Крылья Советов» Костанца выступал за «Шериф». В сезоне-2021/22 вместе с командой из Молдавии бразильский полузащитник играл в групповом этапе Лиги чемпионов. Футболист принял участие во всех 6 играх, в которых не отметился результативными передачами.