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22 февраля, 19:45

Костанца: «Отсутствие еврокубков не влияет на мое решение оставаться в России»

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Полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал, о чем он мечтал в детстве.

«Я в детстве мечтал играть в Лиге чемпионов и уже участвовал там, до того как попасть в «Крылья Советов». Конечно, хотелось бы там снова поиграть. Сейчас для команд из чемпионата России это невозможно, но это не влияет на мое решение оставаться здесь», — приводит слова Костанцы «РБ Спорт».

До перехода в «Крылья Советов» Костанца выступал за «Шериф». В сезоне-2021/22 вместе с командой из Молдавии бразильский полузащитник играл в групповом этапе Лиги чемпионов. Футболист принял участие во всех 6 играх, в которых не отметился результативными передачами.

Источник: РБ Спорт
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

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Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Виктор Александров

Виктор Александров

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Брайан Мансилья

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