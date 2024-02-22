«Спартак» исключил Маслова из заявки в РПЛ

«Спартак» исключил из заявки на сезон защитника Павла Маслова.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте РПЛ.

22 февраля журналист Иван Карпов сообщил, что 23-летний защитник может на правах аренды перейти в армянский «Урарту».

В текущем сезоне Маслов провел 4 матча за «Спартак» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до лета.

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