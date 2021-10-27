Крыховяк рассказал, какие были взаимоотношения между Николичем и Рангником в «Локо»

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк в интервью «СЭ» высказался о своем бывшем тренере Марко Николиче и руководителе по развитию «Локомотива» Ральфе Рангнике.

— Когда ты впервые увидел Рангника в «Локомотиве»?

— На сборах в Австрии летом.

— Как он себя проявлял?

— Просто смотрел. У него не было личных бесед с игроками, только встретился со всей командой и представился.

— Как Николич и Рангник контактировали между собой?

— Не хочу говорить о том, чего не знаю. Но как игрок я видел, что отношения между ними были не очень хорошими.

— В чем это проявлялась?

— Мне кажется, он [Рангник] хотел своего тренера.

— Марко это чувствовал?

— Да, думаю, он очень быстро это понял. Марко чувствовал, что поддержки нет, что они его хотят убрать. Тренеру тяжело работать в такой ситуации.

42-летний Николич покинул «Локомотив» 5 октября 2021 года.

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