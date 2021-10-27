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Крыховяк объяснил, почему он перешел в «Краснодар»

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Гжегож Крыховяк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Гжегож Крыховяк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк в интервью «СЭ» рассказал, из-за чего он перешел в клуб Сергея Галицкого.

— Почему ты выбрал «Краснодар»? Были другие варианты.

— Варианты были, да. Но как я уже сказал — всегда, когда смотрел игры «Краснодара», получал удовольствие. Повторюсь, в футболе самое важное — то, как играет команда. Мне позвонили из «Краснодара» в пятницу, а в понедельник мы уже договорились. Для меня такие вещи важны — в клубе показали, что я им нужен.

31-летний Крыховяк перешел в «Краснодар» из «Локомотива» в конце июля 2021 года.

Полностью интервью с Гжегожем Крыховяком читайте на сайте «СЭ»

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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