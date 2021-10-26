Губерниев не верит в проведение товарищеского матча между «Спартаком» и киевским «Динамо»

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на инициативу ветерана «Спартака» Юрия Гаврилова провести товарищеский матч против киевского «Динамо».

«Мы можем сколько угодно рассуждать, реально это или нет, но все будет зависеть не от нас, а от украинской стороны, — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову. — Мы с удовольствием сыграем, и это будет блестящее противостояние. Не очень верю в эту затею. Надо на это найти деньги. Мне смотреть матч между нынешними киевским «Динамо» и «Спартаком» совсем неинтересно. Но если это будет на турнире, не на условном Кубке Содружеств, а в Лиге чемпионов, то буду только счастлив. Вот на ветеранов клубов посмотрел бы. А просто так проводить матч между двумя нынешними клубами — это просто так гонять мяч, бессмысленно».

С 2014 года УЕФА разводит российские и украинские команды при жеребьевке крупных европейских футбольных турниров на уровне клубов и сборных. Последняя встреча между «Спартаком» и «Динамо» состоялась 7 июля 2013 года, киевляне выиграли со счетом 2:1.