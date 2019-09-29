Крыховяк отметил, что отмененный гол Смолова придал сил «Локомотиву»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк — о матче с «Зенитом» (1:0) в 11-м туре чемпионата России. Поляк забил единственный мяч в этой игре. Он отмети, что команде придала сил ситуация с незасчитанным голом Федора Смолова.

— Сегодня мы показали, что можем и хотим выиграть чемпионат, — цитирует Крыховяка официальный сайт «Локо». — - Мы победили, потому что хорошо сыграли в обороне. Играли друг за друга, как в матче с «Байером». Когда мы играем с таким настроем, то способны победить каждого. — Да, во втором тайме мы сыграли лучше. В первом было мало моментов, во втором стали играть на контратаках, создали больше шансов. Ситуация со Смоловым придала сил.

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