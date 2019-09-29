РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Крыховяк отметил, что отмененный гол Смолова придал сил «Локомотиву»

12:29
Теги:

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк — о матче с «Зенитом» (1:0) в 11-м туре чемпионата России. Поляк забил единственный мяч в этой игре. Он отмети, что команде придала сил ситуация с незасчитанным голом Федора Смолова.

— Сегодня мы показали, что можем и хотим выиграть чемпионат, — цитирует Крыховяка официальный сайт «Локо». — - Мы победили, потому что хорошо сыграли в обороне. Играли друг за друга, как в матче с «Байером». Когда мы играем с таким настроем, то способны победить каждого. — Да, во втором тайме мы сыграли лучше. В первом было мало моментов, во втором стали играть на контратаках, создали больше шансов. Ситуация со Смоловым придала сил.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 7194
Все опросы
Судья Вилков отменил два гола в матче «Локомотив» — «Зенит». Все по делу?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/20989

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир