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Крыховяк назвал идеальный матч «Локомотива» в этом сезоне

13:39
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Полузащитник «Локомотива» Гжегош Крыховяк отметил, что лучшим матчем железнодорожников в сезоне была игра с «Уралом».

— Думаю, идеальной была игра с «Уралом» (4:0) — мы использовали каждый свой шанс, показывали очень хороший футбол, — рассказал Крыховяк в интервью клубной пресс-службе. — Для меня идеальный матч, когда на протяжении всех 90 минут каждый игрок максимально сконцентрирован, когда игра получается красивой и интересной — и, конечно же, забитые мячи.

— Матч с «Байером»? Он был идеальным с точки зрения того, как мы смогли использовать свои сильные стороны, и при этом нивелировать недостатки. Мы отдали сопернику мяч, но при этом не выходили из прессинга, отлично двигались без мяча и использовали свои моменты. С точки зрения тактики — да, матч был идеальным. Главное — эта победа дала уверенность в своих силах. Нам вполне по силам выходить в евровесну.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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