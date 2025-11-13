Круговой: «Теплые эмоции после возвращения в Петербург. Люблю этот город»

Защитник ЦСКА Данил Круговой в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от возвращения в Санкт-Петербург, где сборная России 12 ноября сыграла BetBoom товарищеский матч с Перу (1:1).

«Эмоции после возвращения в Петербург? Теплые, я люблю этот город. Получаю удовольствие, когда проезжаю по улицам, там, где жил. Мы ездили на Пискаревку, как раз неподалеку я провел очень много времени в академии «Зенита». Всегда теплые воспоминания».

Круговой — воспитанник «Зенита». С лета 2024 года защитник выступает за ЦСКА.