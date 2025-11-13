Соболев признался, что был счастлив после перехода в «Зенит»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о трансфере в петербургский клуб.

«Первые мысли после перехода в «Зенит»? Я счастлив! Я ждал этот переход очень долго. Да на самом деле я еще в ноябре говорил, за полгода: «Все, я ухожу!» «Спартак» предлагал мне новый контракт. Честно, он лежал в папке, а я говорил: «Я смотреть даже не буду!» Просто принял для себя решение, что я хочу в «Зенит». Поскольку здесь можно выиграть трофей», — сказал футболист в подкасте на канале «Зенита».

Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» в августе 2024 года. За это время на его счету 50 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 5 результативными передачами.

Контракт 28-летнего форварда с сине-бело-голубыми рассчитан до июня 2027 года.