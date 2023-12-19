Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:32

Нападающий «Балтики» Мусаев перешел в ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Тамерлан Мусаев.
Фото ФК ЦСКА

Форвард «Балтики» Тамерлан Мусаев стал игроком ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

22-летний нападающий подписал контракт с красно-синми до конца сезона-2027/28. Он будет выступать за ЦСКА под 11-м номером.

Мусаев играл за «Балтику» с 2020 года. Он провел за калининградцев 80 матчей, забил 19 мячей и отдал 14 голевых передач. В текущем сезоне в активе нападающего 4 гола и 2 ассиста в 25 матчах РПЛ и FONBET Кубка России.

Ранее Мусаев выступал за «КАМАЗ», ульяновскую «Волгу» и вторые команды тульского «Арсенала» и «Анжи».

С 2014 по 2015 годы Мусаев занимался в академии ЦСКА.

Источник: ФК ЦСКА
Футбол
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
16
9
Читайте также
Овечкин не забил в 13 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух воспитывают сына
По факту угроз в адрес семьи Романа Рудакова возбуждено уголовное дело
Премьер Польши провел отставки руководителей всех спецслужб страны
Что известно о смерти Пухляша из Little Big. Главное
В Калуге началось производство среднеразмерных кроссоверов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Бабаев: «Считаем, что у Тамерлана есть все, чтобы продолжать прогрессировать в ЦСКА»
Защитник «Зенита» Круговой: «Мы выйдем, докажем и вернем первое место»
«Зенит» начал продажу билетов на матч со «Спартаком» до объявления официальной даты
Источник: «Интер» рассматривает вариант с подписанием Мозеса из «Спартака»
Источник: Федор Чалов может перейти в «Марсель»
Ивич: «Краснодар» будет искать усиление на 2-3 позиции»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Зенита» Круговой: «Мы выйдем, докажем и вернем первое место»

Бабаев: «Считаем, что у Тамерлана есть все, чтобы продолжать прогрессировать в ЦСКА»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости