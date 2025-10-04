«Краснодар» и «Ахмат» сыграют в чемпионате России 4 октября

«Краснодар» и «Ахмат» встретятся в 11-м туре чемпионата России в субботу, 4 октября. Матч на «Ozon Арене» в Краснодаре начинается в 17.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

04 октября, 17:30. Ozon Арена (Краснодар)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча краснодарцев и грозненцев. Ключевые события и результат игры «Краснодар» — «Ахмат» изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 17.25 мск, за 5 минут до стартового свистка.

«Быки» в предыдущем туре сыграли вничью с «Ростовом» (0:0), а грозненцы обыграли «Акрон» (3:0).