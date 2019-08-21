Круговой рассказал, когда принял решение перейти в «Зенит»

Новичок «Зенита», защитник Данил Круговой в эксклюзивном интервью «СЭ» признался, что принял решение перейти в питерскую команду после беседы с генеральным директором сине-бело голубых Александром Медведевым и главным тренером Сергеем Семаком.

Ранее стало известно, что сине-бело-голубые и «Уфа» достигли соглашения о переходе 21-летнего защитника Данила Кругового.

— Принял окончательное решение после разговора с генеральным директором питерцев Александром Ивановичем Медведевым и главным тренером Сергеем Богдановичем Семаком, — сказал Круговой. — Беседа прошла пять дней назад.

Как отнесся к тому, что «Зенит» решил отдать меня на год в аренду в «Уфу»? Отношусь к этому положительно. Мне нужно восстановиться после травмы и получать игровую практику. При этом мне было заранее известно о таком решении «Зенита». Это часть сделки — что останусь на год в аренде в «Уфе». Сейчас мне нужно доказать свою состоятельность Семаку. (Виталий Айрапетов).

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