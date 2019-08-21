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Круговой перешел в «Зенит»

13:46
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«Зенит» объявил о переходе в клуб 21-летнего защитника «Уфы» Данила Кругового. Контракт с игроком рассчитан на 5 лет. При этом сезон-2019/20 Круговой проведет в аренде в «Уфе».

Как ранее сообщал «СЭ», у петербургского клуба будет возможность вернуть футболиста в зимнее трансферное окно. Башкирский клуб получит за игрока 2 миллиона евро.

Круговой родился в Гатчине, в 6-летнем возрасте начал заниматься в академии невского клуба. В 2015 году футболист дебютировал в составе молодежной команды «Зенита» и за два сезона принял участие в 31 матче. В ноябре 2016-го он провел первую встречу за «Зенит-2» и всего во второй команде сине-бело-голубых сыграл 26 матчей и забил один мяч. В июле 2018-го защитник перешел в «Уфу», в основном составе которой сыграл 9 матчей и забил один мяч. Встречу 7-го тура РПЛ между уфимцами и питерцами Круговой пропустит.

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