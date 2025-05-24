Газинский допустил завершение карьеры после чемпионства «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал возможное завершение карьеры после чемпионства команды.

— Прекрасное ощущение, вы сами все видите! Продолжение карьеры? Не знаю, посмотрим. Скорее всего, нет.

Газинский вернулся в «Краснодар» летом 2024-го. До этого он выступал за команду с 2013 по 2022 год.

В субботу, 24 мая, «быки» на своем поле разгромили московское «Динамо» (3:0) в заключительном матче сезона и впервые в истории стали чемпионами России.